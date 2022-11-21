Деньги 21 ноября 2022, 16:29 Единое пособие для беременных и семей с детьми ввели в России Президент Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

При назначении новой выплаты будут учитывать доходы семьи, обеспеченность и трудовой потенциал родителей. Единое пособие жители России начнут получать с 1 января 2023 года.

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Закон предусматривает выплаты для беременных женщины и семей с детьми, которые имеют доход ниже регионального прожиточного минимума на человека. Пособие назначат отдельно на каждого ребенка. Его размер варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума.

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Минтруд России разъяснил правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами, написал RT. Путин также поручил кабмину сделать удобным оформление и получение пособий на детей.