Еда отнимает у россиян треть бюджета

Более 30% своего бюджета россияне тратят на продукты. В ряде других стран этот показатель еще выше. Так, на Украине на продукты уходит в среднем половина доходов семьи, немногим меньше в Киргизии и Молдавии.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», — указано в релизе по итогам исследования, которое провели эксперты РИА «Новости».

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Согласно исследованиям, проведенным в текущем, 2019 году, российский показатель снизился на один процентный пункт по сравнению с предыдущим, 2018 годом. При этом определено государство, где на продуктовую корзину уходит меньше всего средств из бюджета. Это Люксембург.

Так, у люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Следующими в рейтинге расположились жители Нидерландов и Великобритании. Их расходы на питание составляют по 10,6%. В Ирландии на продукты в средней семье уходит 11,5% бюджета, в Финляндии — 11,7%.

Доля расходов на продукты питания на Украине составляет 50%. Это самый высокий показатель в рейтинге. В конце списка также расположились Казахстан с 47,6% трат из бюджета на продукты, а также Молдавия с 43,8%, Северная Македония с 37,8%, Болгария, где на еду уходит 36,5% бюджета, Белоруссия с 36,3%. Меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории и Хорватии — чуть более чем 29% и 28% бюджета.