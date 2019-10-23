ЕАЭС разработает единые стандарты для ювелирных украшений

Россияне перестали покупать отечественную ювелирку Подробнее

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

В комиссии сообщили, что 25 октября в Москве главы правительств ЕАЭС подпишут соглашение о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях.

Это даст возможность свободного обращения украшений по территории ЕАЭС. Также будет унифицирован государственный пробирный контроль (сейчас в Армении и Казахстане нанесением клейм занимаются частные организации) для пресечения продажи подделок.

Также производители могут немного снизить цены на продукцию, сообщило издание.

План по продвижению ювелирных изделий из стран ЕАЭС на внешние рынки предусматривает создание Евразийского экспортного ювелирного бюро.

Эта организация, по подсчетам ЕЭК, поможет увеличить экспорт ювелирных украшений до 1,3 миллиарда долларов.