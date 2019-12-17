Джабаров согласился с депутатом Рады в газовом вопросе

«Депутат сказал правду, именно то, что на Украине и так все знали, но предпочитали молчать, придумывая различные несуразные схемы. Понятно, что другого газа, кроме российского, там никогда не было. И именно он через Словакию возвращался на Украину», — заявил сенатор.

По словам Джабарова, Россия предложила Украине газ «на 20—25% дешевле без всякого реверса».

«Они же придумывают какие-то схемы. Если в „Нафтогазе“ этим занимаются из вредности, пожалуйста, пусть продолжают вредничать за счет обнищания собственного народа. Если же разум у них возобладает, мы будем рады возобновить сотрудничество на взаимовыгодных условиях», — заключил Джабаров.

Обсуждения вызвало заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, который сказал, что Украина за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств. При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что в «Нафтогазе» заявляют о приобретении «европейского газа», он на самом деле российский. Газ просто возвращается на Украину после пересечения западной госграницы страны.