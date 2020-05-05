    05 мая 2020, 04:52

    Дворкович предсказал пик кризиса в июне–июле

    Кирилл Фролов

    Экономический кризис в России только начинается, основные проблемы следует ждать в июне–июле 2020 года. Об этом РБК заявил бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
    Дворкович предсказал пик кризиса в июне–июле

    «По резидентам „Сколково“ мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне — в июле», — сказал Дворкович.

    По его словам, экономический кризис еще не затронул многие сегменты экономики. «Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми», — добавил бывший вице-премьер. Он призвал ориентироваться на прогноз Центробанка, согласно которому ВВП России по итогам года снизится на 4-6%. Дворкович отметил, что возможен «как более, так и менее благоприятный сценарий развития событий».

    Глава «Сколково» выступил против прямой раздачи денег жителям, но поддержал адресную поддержку граждан и «поддержку экономики, с тем чтобы компании работали и обеспечивали людям рабочие места и конкурентную зарплату».

    После пандемии коронавируса, по мнению Дворковича, сфера доставки товаров, дистанционная работа и дистанционное обучение будут «испытывать бум еще долгое время».