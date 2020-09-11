Двойные ценники предложили вешать в российских магазинах. На них укажут стоимость за литр и килограмм

Покупатели смогут сравнить цену конкурирующих товаров благодаря новым ценникам. На них будут указывать стоимость не только упаковки, но и единицы веса или объема — литра или килограмма.

С предложением ввести новые ценники выступил Союз потребителей России. Документ уже отправили в Минпромторг на рассмотрение, передает газета «Известия».

Производители больше не смогут хитрить и менять объемы продуктов в упаковках. Например, наливать в одну бутылку молока на 900 миллилитров, а не на литр.

«Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение», — рассказал президент Союза потребителей России Петр Шелищ.

Практика указания на этикетке двойной цены — за сам товар и за единицу веса или объема — давно существует в Европе. И в России также есть ретейлеры, которые ставят такие ценники на товары, например, «Ашан» делает это уже более восьми лет. Причем речь идет не только о продуктах питания и напитках, но и бытовой химии, парфюмерии, косметики.

Представители Минпромторга сомневаются в необходимости введения такой обязанности для ретейлеров. По мнению замглавы ведомства Виктора Евтухова, представители торговли сами сделают двойные ценники, если поймут, что есть такая потребность для покупателей.

Ранее стало известно, что в России спрогнозировали рост цен в сентябре. Однако экономисты уверены — если он и будет, то незначительный.