Двери старинных зданий Калининградской области отреставрируют
Двери зданий XIX века города Советска в Калининградской области пойдут на реставрацию. В настоящий момент старинные объекты реконструируют, сообщил телеканал ОТР.
Согласно проекту, дома должны приобрести свой первоначальный облик. Из Санкт-Петербурга пригласили мастера Владимира Семенова, который занялся реставрацией двух старинных дверей из массива дуба и лиственницы. Каждая из них весит более 100 килограммов.
С дверей уже сняли краску. За долгий период службы на них накопилось семь слоев. Специалисту помогают добровольцы, которые интересуются историей родного края.