Двери старинных зданий Калининградской области отреставрируют

Согласно проекту, дома должны приобрести свой первоначальный облик. Из Санкт-Петербурга пригласили мастера Владимира Семенова, который занялся реставрацией двух старинных дверей из массива дуба и лиственницы. Каждая из них весит более 100 килограммов.

С дверей уже сняли краску. За долгий период службы на них накопилось семь слоев. Специалисту помогают добровольцы, которые интересуются историей родного края.