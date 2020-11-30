Стало известно, кто получит две пенсии в декабре

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат в декабре две пенсии. Это сложившаяся практика, рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Речь идет о выплатах за январь, которые почтальон принесет в конце уходящего года. Это правило действует для тех, кто получает пенсию с 1 по 3 число каждого месяца.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — рассказала сенатор «Парламентской газете».

В январе 2021 года неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%. Это почти вдвое превысит официальную инфляцию. В феврале 2021 года выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам, по предварительным данным, увеличатся на 3,8%.

Тем временем, в РЭУ имени Плеханова заявили, что в 2021 году пенсионеров планируют проверить на предмет дополнительных доходов. В Госдуме это опровергли. А ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок заявила, что дополнительные доходы пенсионеров, как и прежде, не будут учитываться. По ее словам, она обсуждала этот вопрос с представителями Пенсионного фонда и Минтруда.