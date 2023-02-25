Деньги 25 февраля 2023, 05:59 Две криптобиржи не стали блокировать подпавшие под санкции банки России — СМИ Politico: две криптобиржи не стали блокировать подпавшие под санкции банки России РИА «Новости»

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Криптобиржи Binance и ByBit не стали принимать меры по предотвращению использования своих платформ российскими банками, в отношении которых были введены санкции. Об этом написала газета Politico, ссылаясь на отчет аналитической компании Inca Digital.

В документе указано, что Binance предлагает пользователям из России «множество способов» конвертации средств в криптовалюту. Биржа ByBit позволяет россиянам конвертировать национальную валюту в цифровую.

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«Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России в связи с введенными санкциями», — отмечается в отчете Inca Digital.

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Несмотря на сообщения о блокировках пользователей из России, биржи продолжают работать с ними. Россиянам можно использовать максимальные лимиты на депозит, продажу и снятие средств. На них распространяются те же правила, что и на клиентов из других стран.

Это говорит о том, что попытки США отсечь Россию от мировой финансовой системы, очень ограничены. Россияне находят способы, чтобы заниматься своей привычной деятельностью, несмотря на введенные санкции.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании вели санкции в отношении «Уралсиба», «Зенита», МТС Банка и банка «Санкт-Петербург». Британцев попросили не совершать никаких операций через эти кредитные организации.