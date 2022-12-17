17 декабря 2022, 08:35
Два российских банка попали в девятый пакет санкций ЕС
Официальный журнал ЕС внес два российских банка в новый пакет санкций
Московский кредитный банк и Дальневосточный банк Евросоюз включил в список нового пакета санкций. Информацию об этом предоставил документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.
Данные банки обнаружили в списке девятого пакета антироссийских санкций. Равно как и другие кредитные организации, Евросоюз распространил на них ограничения. Ранее Совет ЕС заявлял о намерениях заморозить активы двух российских банков. При этом альянс не назвал их.
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Кроме того, под антироссийские санкции также попал и Всероссийский банк развития регионов. Евросоюз запретил проводить с ним любые операции.
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Девятый пакет антироссийских санкций, принятый 16 декабря, полностью противоречит системе международных финансовых и торговых отношений. Такое заявление ранее сделали в постоянном представительстве России при Европейском союзе
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