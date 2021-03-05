Два новых долларовых миллиардера появились в России

В России появились два новых миллиардера. Ими стали основатели сети магазинов Fix Price в РФ Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Состояние каждого из них оценили в 3,6 миллиарда долларов.

Компания Ломакина и Хачатряна вышла на IPO — в этот момент и стало известно о появлении миллиардеров, сообщило агентство Bloomberg.

Оценка Forbes состояния предпринимателей несколько отличается от заявленной агентством и равняется 3,4 миллиарда долларов для каждого бизнесмена.

Ценные бумаги на Лондонской бирже ретейлер разместил по цене 9,75 доллара за штуку. Всю компанию инвесторы оценили в 8,3 миллиарда. В ходе IPO Fix Price рассчитывает привлечь два миллиарда долларов.

В сделке решили участвовать уже несколько компаний: суверенный фонд Катара QIA, фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Торги должны начаться на Лондонской и Московской торговых биржах 10 марта.

Не исключено, что сделка станет крупнейшим российским IPO с 2010 года. Тогда UC Rusal после размещения в Гонконге привлек 2,24 миллиарда долларов.