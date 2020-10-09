Два банка Кабардино-Балкарии лишились лицензии ЦБ
В «Прохладном» ЦБ выявил нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, и своих нормативов. Размер резервов на возможные потери банк занизил, за что несколько раз уже подвергался санкциям, сообщили в пресс-службе регулятора.
Проблемных ссуд в кредитном портфеле кредитно-финансового учреждения было более 70%. Уровень просроченной задолженности и процентных доходов в банке скрывали. Об этом ЦБ проинформирует правоохранительные органы.
В банке назначили временную администрацию. Как уточнила «Газета.ru», он занимал 348-е место в российской банковской системе.
Лицензии лишился еще один республиканский банк — «Майский». В ЦБ объяснили принятое решение нарушением законов. В том числе о противодействии отмыванию доходов.
«По величине активов кредитная организация занимала 350-е место в банковской системе Российской Федерации», — подчеркнули в регуляторе.
Запрет на осуществление банковской деятельности обеих организаций вступил в силу 9 октября.