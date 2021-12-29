Дуров возглавил рейтинг разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров

Рейтинг российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели за 2021 год, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние возросло сразу на 13,81 миллиарда долларов и на текущий момент составляет 17,24 миллиарда долларов. Такую информацию опубликовало издание Forbes.

По данным издания, состояние резко выросло из-за того, что увеличилась оценка главного актива Павла Дурова. Впервые разместить облигации на Telegram Дуров решил в марте текущего года, он привлек на рынок сразу 1 миллиард долларов.

Кроме того, в уходящем количество пользователей мессенджера резко возросло. Это произошло тогда, когда в сервисах Facebook, Instagram и WhatsApp осенью произошел масштабный сбой. Тогда интерес к Telegram проявили более 70 миллионов пользователей.

Второе место рейтинга заняла создательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние за прошедший год возросло на 11,92 миллиарда долларов (до 13,02 миллиарда долларов). Forbes отметил, что росту личных средств способствовало успешное первичное публичное предложение акций (IPO) Ozon, главного конкурента Wildberries.

На третьей строчке расположился главный акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Приток его состояния за минувший год составил около 10,60 миллиарда долларов. Все дело в росте цен на сырье, которое добывают его компании, а также на продукцию, которую они выпускают. Биржевые цены на уголь за указанный период выросли в два раза, цена азотных удобрений подскочила еще больше — в четыре раза, подорожали также азотные и фосфорные удобрения.