Дума рассмотрит закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации всех видов пенсий, в том числе для работающих пенсионеров. Их выплаты не индексировались с 2016 года.

Документ об «обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» внес зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, сообщили «Известия».

Речь идет о выполнении принятой поправки в Конституцию. Пункт 6 статьи 75 основного закона устанавливает, что в система пенсионного обеспечения в России формируется «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

Также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом Конституция России статья 75, пункт 6

В законопроекте Емельянова речь идет обо всех видах пенсий — по старости, инвалидности, по потере кормильца, о пенсиях военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной, блокадников, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и так далее.

В Минтруде заявили, что не считают законопроект целесообразным. Там отметили, что работающим пенсионерам ежегодно проводят перерасчет, учитывая уплаченные за предыдущий год страховые взносы. А индексация им полагается после прекращения трудовой деятельности. С этого момента пенсия гражданина «пересчитывается с учетом всех индексаций в период его работы».