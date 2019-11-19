Дума рассмотрит бюджет на три года

По словам первого вице-спикера Думы Александра Жукова, ко второму чтению депутаты рассмотрели более 600 поправок к документу.

«Распределено 46 межбюджетных трансфертов на сумму более одного триллиона рублей в 2020 году, 926 миллиардов рублей — в 2021 году и еще 926 миллиардов — в 2022 году», — сообщил он.

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Жуков уточнил, что это позволит регионам уже сейчас сформировать собственные бюджеты.

20 ноября депутаты во втором чтении рассмотрят поправки в бюджет 2019 года.

Заключительное, третье чтение всех бюджетных законопроектов пройдет 21 ноября.

Бюджет 2020 сверстан с профицитом 0,8% ВВП. В следующем году профицит планируется в размере 0,5% ВВП, в 2022 году — 0,2%.

Доходы российского бюджета запланированы в 2020 году в размере 20,379 триллиона рублей, в 2021 году — 21,246 триллиона, в 2022 году — 22,058 триллиона.