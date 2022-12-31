Эксклюзив 31 декабря 2022, 14:48 Оплату долга за газ в рублях назвали компромиссом для России и Запада Политолог Дудчак: недружественные страны еще не платили за газ рублями

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Недружественные страны никогда не расплачивались за российские энергоресурсы рублями. Такое мнение «360» выразил экономист, политолог Александр Дудчак после того, как президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям оплатить долг за газ в своих валютах.

Дудчак подчеркнул, что речь идет о погашении долгов. Покупатели российского газа должны будут платить в валюте на специальный счет в Газпромбанке, который не находится в списке санкционных банков.

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По словам экономиста, иностранные покупатели никогда не расплачивались рублями. Все операции производились в валюте через этот банк. Впоследствии валюты конвертировались в рубль.

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«Если бы импортеры шли на биржу, покупали там рубли и расплачивались ими с Россией, то мы смело могли бы говорить о том, что у нас идет оплата в рублях. А так это компромиссный вариант как для России, так и для Запада», — отметил он.

При этом Дудчак отметил, что есть интересная оговорка в указе президента — погашение долга не означает, что поставки углеводорода будут идти и дальше.

«Окончательно о переводе оплаты в рублях мы будем говорить, когда мы выбросим из головы евро и доллары. Но пока это полумеры, попытки найти какие-то компромиссы, хотя с ними нужно было быть и пожестче», — резюмировал экономист.

Ранее Путин запретил с 1 февраля 2023 года экспорт нефти странам, которые ввели на нее потолок цен. Под соглашением о введении лимита цен на российскую нефть, ввозимую морем, подписались страны «Большой семерки» и Австралия.