Дубинин: технологически введение цифрового рубля абсолютно реально

Бывший председатель Центрального Банка России Сергей Дубинин обсудил с порталом News.ru инициативу регулятора создать в стране цифровой рубль.

«Технологически введение цифрового рубля абсолютно реально», — объяснил Дубинин.

«Политика Сегодня» отметила его слова о том, что основное преимущество введения отечественной криптовалюты заключается в удешевлении денежного обращения. Дубинин напомнил, что наличное обращение требует определенных затрат. В частности, это касается инкассации, перерасчета, печатания, перевозки и регистрации денежных сумм.

«Чем больше в России будет распространена безналичная форма расчетов, тем лучше. Однако для того чтобы она была удобна в любой точке страны, нужно создание качественной инфраструктуры передачи данных», — добавил собеседник издания.