Dow Jones обновил исторический максимум

Увеличившись на 0,80% Dow Jones достиг отметки в 28 004,89 пункта.

Dow Jones впервые превысил отметку в 27000 пунктов Подробнее

Эту новость не оставил без внимания американский президент Дональд Трамп. На своей странице в Twitter глава Белого дома прокомментировал рост индекса Dow Jones, подчеркнув, что это «исторический рекорд».

«Фондовый рынок вырос. Новый и исторический рекорд. Работа, работа, работа!», — написал американский лидер.

В июле текущего года индекс уже обновлял свой максимальный результат, тогда он превысил показатель в 27 тысяч пунктов.

Однако в начале октября биржевые индексы США существенно упали и показали худшее начало квартала с 2008 года. Доходность американских гособлигаций тогда также резко пошла вниз на фоне растущей обеспокоенности относительно роста американской экономики.