Макаревич поделился размером своей «довольно большой» пенсии
Народный артист России, лидер группы «Машина времени», певец Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии. По его словам, он получает «довольно большую» выплату.
Об этом артист поделился в беседе с газетой «Взгляд». При этом он отметил, что точно не помнит сумму.
По-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительнымиАндрей МакаревичНародный артист России
Макаревич добавил, что у него повышенная пенсия, так как имеет звание народного артиста России и является ветераном труда.
«Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда», — пояснил артист.
Лидер группы «Машина времени» также поделился, что в его окружении нет неработающих пенсионеров. По его словам, все его друзья продолжают работать, но не из-за нужды, а из-за любви к своей профессии.
Также о величине своей пенсии на днях рассказал народный артист Юрий Стоянов. Он получает свыше 60 тысяч рублей.