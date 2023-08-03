Деньги 03 августа 2023, 22:57 Доцент Твердохлеб заявил, что Минфин отступит от бюджетного правила для влияния на курс рубля

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Минфин России может отказаться от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы. Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб объяснил такое решение, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Мера, по словам финансиста, является попыткой повлиять на курс рубля. При притоке валюты он может ослабиться.

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«Здесь можно оценивать как текущую манипуляцию, которая предполагает обеспечить получение доходов в бюджет», — пояснил Твердохлеб.

С другой стороны, добавил он, вместе с Центробанком ведомство будет следить за ситуацией на валютном рынке и не допускать резкого колебания курса.