Доцент объяснил, почему высокая цена на нефть может обрушить мировой рынок

Высокая цена на нефть, более 120 долларов за баррель, спровоцирует начало разработки новых месторождений. Рынок рискует обвалиться, если сырья станет слишком много. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

«Цена нефти 120 долларов невыгодна. Так распакуются те активы добычи, которые были нерентабельными, и могут сначала наполнить рынок новыми поставками, но избыток обрушит рынок», — рассказал Тимофеев.

Доцент считает, что в краткосрочной перспективе цены вполне может повыситься до 150-200 долларов за баррель, но на рынке создадут такие условия, чтобы вновь вернуться ее цену в рамки 95-100 долларов.

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с августа 2013 года превысила 116 долларов за баррель.

Экономический аналитик Александр Разуваев считает, что высокий спрос на нефть является позитивным сигналом для российской казны и акционеров отечественных нефтяных компаний.