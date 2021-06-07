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    07 июня 2021, 02:08

    В Казахстане самый дешевый, на Украине — дороже всего. Составлен рейтинг доступности газа

    Кирилл Фролов

    Казахстан, Россия и Белоруссия лидируют в рейтинге европейских стран с самым дешевым природным газом. Список составило агентство РИА «Новости».

    В Казахстане самый дешевый, на Украине — дороже всего. Составлен рейтинг доступности газа

    В Казахстане кубометр газа для населения стоит 4,3 рубля. При этом за год газ подорожал на треть.

    В России платят в среднем 6,5 рубля (годовой рост 3%), в Белоруссии — 10,8 рубля (+14,5%).

    Далее идут:

    Турция (15,8 рубля),

    Молдавия (22,5),

    Латвия (26, за год цена снизилась на 20%),

    Литва (27,5, снижение на 27%),

    Украина (28,8, рост на 168%).

    На Украине газ стоит, как и в других странах Восточной Европы, но из-за низких зарплат украинцы могут приобрести этого топлива меньше всего.

    На среднюю зарплату жителям Украины доступно 1039 кубометров газа. Для сравнения жители Казахстана могут купить в семь раз больше, россияне — в 6,5 раза, белорусы — втрое больше.

    Первое место в рейтинге занял Люксембург. На среднюю зарплату в этой стране можно приобрести 9057,5 кубометров газа.

    «В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе», — сказано в исследовании.