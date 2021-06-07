В Казахстане самый дешевый, на Украине — дороже всего. Составлен рейтинг доступности газа
Казахстан, Россия и Белоруссия лидируют в рейтинге европейских стран с самым дешевым природным газом. Список составило агентство РИА «Новости».
В Казахстане кубометр газа для населения стоит 4,3 рубля. При этом за год газ подорожал на треть.
В России платят в среднем 6,5 рубля (годовой рост 3%), в Белоруссии — 10,8 рубля (+14,5%).
Далее идут:
Турция (15,8 рубля),
Молдавия (22,5),
Латвия (26, за год цена снизилась на 20%),
Литва (27,5, снижение на 27%),
Украина (28,8, рост на 168%).
На Украине газ стоит, как и в других странах Восточной Европы, но из-за низких зарплат украинцы могут приобрести этого топлива меньше всего.
На среднюю зарплату жителям Украины доступно 1039 кубометров газа. Для сравнения жители Казахстана могут купить в семь раз больше, россияне — в 6,5 раза, белорусы — втрое больше.
Первое место в рейтинге занял Люксембург. На среднюю зарплату в этой стране можно приобрести 9057,5 кубометров газа.
«В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе», — сказано в исследовании.