Казахстан, Россия и Белоруссия лидируют в рейтинге европейских стран с самым дешевым природным газом. Список составило агентство РИА «Новости».

В Казахстане кубометр газа для населения стоит 4,3 рубля. При этом за год газ подорожал на треть.

В России платят в среднем 6,5 рубля (годовой рост 3%), в Белоруссии — 10,8 рубля (+14,5%).

Далее идут:

Турция (15,8 рубля),

Молдавия (22,5),

Латвия (26, за год цена снизилась на 20%),

Литва (27,5, снижение на 27%),

Украина (28,8, рост на 168%).

На Украине газ стоит, как и в других странах Восточной Европы, но из-за низких зарплат украинцы могут приобрести этого топлива меньше всего.

На среднюю зарплату жителям Украины доступно 1039 кубометров газа. Для сравнения жители Казахстана могут купить в семь раз больше, россияне — в 6,5 раза, белорусы — втрое больше.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. На среднюю зарплату в этой стране можно приобрести 9057,5 кубометров газа.

«В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе», — сказано в исследовании.