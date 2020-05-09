Досрочное погашение кредитов назвали невыгодным

В условиях кризиса досрочное погашение кредита может быть не просто бессмысленным, но и даже губительным. Эксперт объяснил, что при неуверенности в завтрашнем дне лучше «размазать» деньги на больший срок.

«Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Если компания не знает, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, то лучше деньги „размазать“ на как можно больший срок», — отметил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в интервью агентству «Прайм».

По его мнению, даже выплачивая проценты, в кризис будет выжить легче.

Петропольский напомнил, что, например, в договоры на лизинговый кредит уже вписаны все проценты при досрочном погашении. Так что сэкономить не получится: придется заплатить и процентную ставку налога, и процентную ставку кредита.

Говоря об ипотеке, он напомнил, что почти все кредиты на квартиру в России гасятся аннуитетными платежами. Это значит, что в первую половину выплачиваются, в основном, только одни проценты, а долг практически не уменьшается. Зато во второй половине кредитного срока ситуация, наоборот, меняется. Получается, что в середине срока и позже гасить ипотеку нет смысла, потому что банк свои проценты уже забрал.