Допуск иностранных цифровых финансовых активов на российский рынок предложили отрегулировать | 360°

07 ноября 2022, 16:37
Допуск иностранных цифровых финансовых активов на российский рынок предложили отрегулировать
ЦБ РФ указал на необходимость отрегулировать допуск иностранных ЦФА на рынок России
В России требуется урегулировать механизм допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на отечественном рынке. На эту необходимость указали в докладе ЦБ РФ, сообщил ТАСС.
Регулятор отметил, что на российском рынке должен появиться механизм для взаимодействия российских операторов и обмена ЦФА с иностранными операторами таких активов.
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Существующее регулирование цифровых активов позволяет совершать операции с ЦФА, которые выпустили зарубежные информационные системы. Но детального порядка введения в оборот иностранных активов такого вида нет.
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Чтобы этот сегмент развивался, ЦБ РФ считает нужным проработать этот вопрос. В том числе и четко определить порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на рынке в России.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что цифровые активы могут стать безопасной альтернативой, гарантирующей бесперебойную оплату при импорте и экспорте.
В России ЦФА выпускают только через операторов, которые входят в официальный реестр ЦБ РФ.
ЦБ РФ
Россия
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