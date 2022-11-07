Допуск иностранных цифровых финансовых активов на российский рынок предложили отрегулировать | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 16:37 Допуск иностранных цифровых финансовых активов на российский рынок предложили отрегулировать ЦБ РФ указал на необходимость отрегулировать допуск иностранных ЦФА на рынок России РИА "Новости"

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В России требуется урегулировать механизм допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на отечественном рынке. На эту необходимость указали в докладе ЦБ РФ, сообщил ТАСС.

Регулятор отметил, что на российском рынке должен появиться механизм для взаимодействия российских операторов и обмена ЦФА с иностранными операторами таких активов.

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Существующее регулирование цифровых активов позволяет совершать операции с ЦФА, которые выпустили зарубежные информационные системы. Но детального порядка введения в оборот иностранных активов такого вида нет.

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Чтобы этот сегмент развивался, ЦБ РФ считает нужным проработать этот вопрос. В том числе и четко определить порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на рынке в России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что цифровые активы могут стать безопасной альтернативой, гарантирующей бесперебойную оплату при импорте и экспорте.

В России ЦФА выпускают только через операторов, которые входят в официальный реестр ЦБ РФ.