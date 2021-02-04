ЦБ: при рефинансировании ипотеки россияне получили дополнительное обременение

При рефинансировании ипотеки российские банки стали применять схему top up. Она предполагает рост суммы кредита на фоне снижения ставки. Такая практика в 2007 году привела к ипотечному кризису в США.

Средний размер кредита после рефинансирования ипотеки в третьем квартале 2020 года оказался выше первоначального долга на 5,6%. На сделанные Банком России выводы обратил внимание сайт РБК.

Разницу между величиной нового и старого кредита называют top up. В первом квартале прошлого года она была меньше и равнялась 3,8%.

Регулятор напомнил, что к ипотечному кризису в США в 2007 году в том числе привело избыточное распространение подобной практики. В России, считают в ЦБ РФ, дополнительных рисков из-за прироста размера ипотеки пока нет. Показатель ниже уровня 2019 года, когда спрос на рефинансирование был не таким высоким.

Аналитики пояснили, что зачастую клиенты не против дополнительных заменных средств при рефинансировании. Их можно потратить на ремонт или крупные покупки. Такая надбавка сродни потребительскому кредиту, но заемщикам она не всегда выгодна. Долговая нагрузка все равно вырастает, хотя и не очень существенно.