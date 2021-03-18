Должность омбудсмена по защите прав пенсионеров предложили учредить в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров. Он заметил, что в России проживают порядка 36 миллионов жителей, достигших пенсионного возраста.

При этом нередко возникают ситуации, когда граждане пенсионного возраста, добиваясь своих прав на положенные по закону льготы, выплаты, доплаты, вынуждены обращаться в суды. Об этом Султан Хамзаев написал в своем обращении на имя Михаила Мишустина. С документом ознакомился RT.

Хамзаев напомнил, что далеко не все в таком возрасте могут позволить себе услуги юристов, чтобы отстоять свои права. Поддержать эту категорию граждан, по словам Хамзаева, можно с помощью новой должности федерального омбудсмена по защите прав пенсионеров, который имел бы по представителю в каждом из регионов.

С одной стороны этот человек и его команда могли бы взять на себя правовую и консультативную поддержку граждан, с другой — вносить на рассмотрение поправки, пытаясь повлиять на реализацию прав людей на пенсии.

Для некоторых категорий граждан в России упростили досрочный выход на пенсию. С 18 марта учителям и врачам в трудовой стаж будут засчитывать периоды профессионального обучения.