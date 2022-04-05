Должники смогут законно не платить по кредитам до 1 октября

Власти России ввели мораторий на принудительное списание денег с должников по кредитным обязательствам. Механизм отсрочки платежей будет действовать до 1 октября 2022 года.

Эти псевдоканикулы должники могут использовать для реструктуризации долга в банке или оформления банкротства. Отсрочка исполнения судебных обязательств не касается задолженности по алиментам и возмещения морального или физического вреда.

Согласно новому постановлению, взыскания по уже состоявшимся судебным решениям должны прекратиться до 1 октября 2022 года. Если Служба судебных приставов (ФССП) продолжает списание долга, то следует написать заявление на имя главного судебного пристава региона, сообщил Life.

В случае задолженности по коммунальным платежам следует подготовить свою версию оплаты задолженности и вынести ходатайство об отменен штрафов и пеней. Коммунальщики неохотно соглашаются на реструктуризацию долга, часто даже пытаются взыскать суммы за пределами срока давности. Должникам стоит потратить время отсрочки на судебное разбирательство, чтобы уменьшить сумму и утвердить свои варианты рассрочки.