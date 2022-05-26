Доллару предсказали рост до 80 рублей

Доллар еще вырастет, но курс по 100 рублей за единицу валюты уже маловероятен. Об этом Lenta.ru рассказал экономист, аналитик Николай Подлевских.

Курс рубля резко упал в ходе торгов 26 мая, после снижения ключевой ставки Центробанком. По прогнозу экономиста, он может опуститься до 80 рублей за доллар.

«Доллар по 100 рублей, конечно, маловероятен, но, думаю, он может дойти до 80 рублей. Центробанк России снизил ставку, когда на рынке созрело ощущение, что дальнейшее укрепление рубля станет неприятным и опасным для экспортеров», — сказал Подлевских.

Он подчеркнул, что металлурги и те, кто занимается нефтегазом, уже начали замечать, что их рублевые затраты оказываются слишком большими для того, чтобы компенсировать выручку от продаж на экспорт.