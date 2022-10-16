Доллару предсказали потерю статуса резервной валюты в ближайшее время | 360°

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Доллару предсказали потерю статуса резервной валюты в ближайшее время

Asia Times: мировое господство доллара приблизилось к концу

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Роль доллара требует переосмысления, так как могущество американской валюты стремительно падает из-за снижения ее влияния в качестве резервной. Этому вопросу посвятил свою статью для китайского издания Asia Times авторитетный аналитик Ян Крикке.

«Время доллара как мировой резервной валюты давно ушло», — считает автор публикации.

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Он подчеркнул, что учитывая размеры госдолга США, этой денежной единице не выдержать. По мнению журналиста, основная угроза для американской валюты исходит из Азии.

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Крикке напомнил, что статус доллара держался из-за того, что именно им всегда расплачивались за топливо на рынке. Однако в последнее время ситуация изменилась, появились расчеты в рублях и других валютах. В последнее время у США сложились напряженные отношения с основными экспортерами нефти и газа.

Ранее президент России Владимир Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов.

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