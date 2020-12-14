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    14 декабря 2020, 09:26

    Доллару предсказали падение до 65 рублей в 2021 году

    Екатерина Шамина

    Укрепление рубля и установление мировых цен на нефть в пределах 40-60 долларов ожидается в 2021 году. Такой прогноз дал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен в интервью РИА «Новости».
    Доллару предсказали падение до 65 рублей в 2021 году

    Рубль по отношению к доллару, по мнению Стина Якобсена, упадет до 60-66 рублей за доллар. Следующий год станет годом сырьевых товаров, где у России большое преимущество.

    «Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей«, — рассказал он агентству.

    Эксперт дал прогноз и на мировые цены на нефть. По его мнению, они будут находиться в пределах 40-60 долларов за баррель. Якобсен предполагает, что пока ОПЕК продолжит доминировать, но в долгосрочной перспективе ее роль будет снижаться.

    «В условиях появления вакцины и ожиданий восстановления спроса было бы глупо не договориться о новом сдерживании или потолке — именно это и произошло. В краткосрочной перспективе они показали способность быть гибкими и удерживать все страны в своем клубе», — отметил он.

    В августе ОПЕК+ сообщила о договоренностях по сокращению добычи нефти в 7,7 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.