Доллару предсказали падение до 65 рублей в 2021 году

Рубль по отношению к доллару, по мнению Стина Якобсена, упадет до 60-66 рублей за доллар. Следующий год станет годом сырьевых товаров, где у России большое преимущество.

«Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей«, — рассказал он агентству.

Эксперт дал прогноз и на мировые цены на нефть. По его мнению, они будут находиться в пределах 40-60 долларов за баррель. Якобсен предполагает, что пока ОПЕК продолжит доминировать, но в долгосрочной перспективе ее роль будет снижаться.

«В условиях появления вакцины и ожиданий восстановления спроса было бы глупо не договориться о новом сдерживании или потолке — именно это и произошло. В краткосрочной перспективе они показали способность быть гибкими и удерживать все страны в своем клубе», — отметил он.

В августе ОПЕК+ сообщила о договоренностях по сокращению добычи нефти в 7,7 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.