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    14 августа 2021, 11:25

    Доллару предрекли падение до 65 рублей. Пора продавать валюту?

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    Доллар до конца года действительно может подешеветь, но простые россияне со сбережениями в валюте не смогут извлечь из этого выгоду. Об этом «360» рассказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

    Доллару предрекли падение до 65 рублей. Пора продавать валюту?

    Прогнозы, позволяющие определить дальнейшее изменение курса, исходят из двух факторов. Первый — это анализ макроэкономической статистики. Экономисты изучают ее, чтобы планово подготовиться к каким-то действиям. Второй — это методики математического моделирования, технический анализ цен, валют и товаров.

    «Данная методика позволяет прогнозировать, куда идет цена и в какой промежуток времени она там окажется. Это помогает планировать какие-то наши цели и задачи», — объяснил экономист.

    По его прогнозу, доллар может опуститься даже ниже — до 62 рублей. Но обычные люди, у которых есть какие-то накопления в долларах, не смогут получить от этого выгоду. Торопиться менять валюту не нужно ни в каком случае, если только накопления не превышают 10 миллионов рублей, сказал Зайченко.

    «Этим нужно профессионально заниматься, конвертировать валюту в определенные моменты, при определенных условиях, потом заново ее откупать. Это для профессионалов больше выгода. К сожалению, обычный человек можно только наблюдать и завидовать», — заключил экономист.

    Финансист компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин ранее заявил, что курс доллара к концу года может опуститься до 65 рублей. По его словам, предпосылки к укреплению рубля обусловлены снижением геополитических рисков и повышением ключевой ставки. И такая ситуация в экономике России дает все больше поводов ожидать роста курса рубля на 10–15% от текущих уровней.