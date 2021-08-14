Доллару предрекли падение до 65 рублей. Пора продавать валюту?

Доллар до конца года действительно может подешеветь, но простые россияне со сбережениями в валюте не смогут извлечь из этого выгоду. Об этом «360» рассказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

Прогнозы, позволяющие определить дальнейшее изменение курса, исходят из двух факторов. Первый — это анализ макроэкономической статистики. Экономисты изучают ее, чтобы планово подготовиться к каким-то действиям. Второй — это методики математического моделирования, технический анализ цен, валют и товаров.

«Данная методика позволяет прогнозировать, куда идет цена и в какой промежуток времени она там окажется. Это помогает планировать какие-то наши цели и задачи», — объяснил экономист.

По его прогнозу, доллар может опуститься даже ниже — до 62 рублей. Но обычные люди, у которых есть какие-то накопления в долларах, не смогут получить от этого выгоду. Торопиться менять валюту не нужно ни в каком случае, если только накопления не превышают 10 миллионов рублей, сказал Зайченко.

«Этим нужно профессионально заниматься, конвертировать валюту в определенные моменты, при определенных условиях, потом заново ее откупать. Это для профессионалов больше выгода. К сожалению, обычный человек можно только наблюдать и завидовать», — заключил экономист.

Финансист компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин ранее заявил, что курс доллара к концу года может опуститься до 65 рублей. По его словам, предпосылки к укреплению рубля обусловлены снижением геополитических рисков и повышением ключевой ставки. И такая ситуация в экономике России дает все больше поводов ожидать роста курса рубля на 10–15% от текущих уровней.