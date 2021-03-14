Доллару предрекли обвал к концу апреля

Доллар ждет резкое падение к концу апреля. Такое мнение выразил финансовый аналитик Андрей Кузнецов, сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, к середине следующего месяца доллар может пойти в рост и установиться на отметке 75-76 рублей. Однако за этим последует обвал до 71 рубля, считает Кузнецов. По его мнению, такая же история ждет и евро, стоимость которого в апреле не будет выше отметки 85,45 рубля.

Кузнецов подчеркнул, что российская валюта укрепится в позициях из-за роста цен на нефтепродукты. Кроме того, в плюс рублю сыграет надвигающееся начало налогового периода, а также выплаты по НДС, которые запланированы на апрель.

Однако, считает Кузнецов, тотально укрепиться российскому рублю мешают западные санкции. Если бы их не было, доллар и евро установились бы на отметках 67 и 78 рублей.