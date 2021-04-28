ЦБ заявил о рекордном количестве фальшивых долларов в России

За первые три месяца 2021 года в России выявили рекордное количество фальшивых долларов, сообщили в Центробанке РФ. По данным регулятора, чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 50 долларов 2013 года выпуска.

Всего с января по март на территории РФ было обнаружено и изъято из оборота 6080 фальшивых банкнот других стран. 98,2% из них пришлось на национальную валюту США. Для сравнения: в 2020 году в России было обнаружено только 1730 поддельных иностранных купюр. Таким образом, количество фальшивых «зеленых» побило рекорд 10-летней давности.

Ранее в московском торговом центре «Афимолл» произошла массовая драка из-за поддельных рублей. Потасовку спровоцировал молодой блогер, который кидал в толпу купюры «банка приколов». Происходящее парень снимал на видео, а потом опубликовал у себя в TikTok. Когда посетители ТЦ начали нешуточную борьбу за фальшивые деньги, блогер поспешил скрыться.