Доллар на торгах впервые с 7 июля поднялся выше 64 рублей | 360°

Деньги 11 октября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Доллар на торгах впервые с 7 июля поднялся выше 64 рублей Данные Мосбиржи: доллар впервые с 7 июля подрос выше отметки в 64 рубля

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Доллар на торгах во вторник показал рост и впервые с 7 июля поднялся выше отметки в 64 рубля. Евро тоже продемонстрировал положительную динамику и впервые с 11 августа поднялся выше 63 рублей, следует из данных на сайте Московской биржи.

По данным на 17:02 доллар поднялся до 64,03 руб, евро прибавил до 63,04 рубля.

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К закрытию курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 составил 63,66 рубля, евро — 62,48 рубля, юань подрос на 2,6 копейки — до 8,683 рубля, сообщило РИА «Новости».

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По мнению аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, к концу 2022 года доллар может стоить порядка 69 рублей, если нерезиденты получат право на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту с последующим вывозом ее за границу.

Сейчас, по его словам, курс национальной валюты РФ определяется спросом и предложением.

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