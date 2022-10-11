Доллар на торгах впервые с 7 июля поднялся выше 64 рублей | 360°

Все новости

Важное

11 октября 2022, 20:49

Власти Крыма повысили уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе

Важное

11 октября 2022, 20:49

ВСУ ударили по Донецку ракетой AGM-88 HARM

Реклама

Подмосковье

11 октября 2022, 20:47

Капремонт тепловых сетей в Богородском округе проконтролирует МинЖКХ Подмосковья

Важное

11 октября 2022, 20:38

Медведев назвал поставки новейших РСЗО самым быстрым путем эскалации на Украине

Подмосковье

11 октября 2022, 20:33

Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск отреставрируют

Деньги

11 октября 2022, 20:33

Доллар на торгах впервые с 7 июля поднялся выше 64 рублей

Важное

11 октября 2022, 20:26

Шойгу провел переговоры с министром нацобороны Турции

Мир

11 октября 2022, 20:21

США исключили отправку своих войск на Украину

Мир

11 октября 2022, 20:10

Страны G7 заявили о поддержке Украины в конфликте с Россией

Деньги

11 октября 2022, 20:33

Доллар на торгах впервые с 7 июля поднялся выше 64 рублей

Данные Мосбиржи: доллар впервые с 7 июля подрос выше отметки в 64 рубля

Читать 360tv в

Доллар на торгах во вторник показал рост и впервые с 7 июля поднялся выше отметки в 64 рубля. Евро тоже продемонстрировал положительную динамику и впервые с 11 августа поднялся выше 63 рублей, следует из данных на сайте Московской биржи.

По данным на 17:02 доллар поднялся до 64,03 руб, евро прибавил до 63,04 рубля.

Реклама

К закрытию курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 составил 63,66 рубля, евро — 62,48 рубля, юань подрос на 2,6 копейки — до 8,683 рубля, сообщило РИА «Новости».

Реклама

По мнению аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, к концу 2022 года доллар может стоить порядка 69 рублей, если нерезиденты получат право на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту с последующим вывозом ее за границу.

Сейчас, по его словам, курс национальной валюты РФ определяется спросом и предложением.

Рубль

Доллары США

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама