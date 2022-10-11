Доллар на торгах впервые с 7 июля поднялся выше 64 рублей | 360°

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Важное
11 октября 2022, 20:49
Власти Крыма повысили уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе
Важное
11 октября 2022, 20:49
ВСУ ударили по Донецку ракетой AGM-88 HARM
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Подмосковье
11 октября 2022, 20:47
Капремонт тепловых сетей в Богородском округе проконтролирует МинЖКХ Подмосковья
Важное
11 октября 2022, 20:38
Медведев назвал поставки новейших РСЗО самым быстрым путем эскалации на Украине
Подмосковье
11 октября 2022, 20:33
Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск отреставрируют
Деньги
11 октября 2022, 20:33
Доллар на торгах впервые с 7 июля поднялся выше 64 рублей
Важное
11 октября 2022, 20:26
Шойгу провел переговоры с министром нацобороны Турции
Мир
11 октября 2022, 20:21
США исключили отправку своих войск на Украину
Мир
11 октября 2022, 20:10
Страны G7 заявили о поддержке Украины в конфликте с Россией