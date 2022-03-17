Экономист Алпатов прокомментировал снижение курса доллара до 105 рублей

Курс доллара опустился до 105 рублей. В интервью Pravda.Ru доктор экономических наук, профессор СПбГУ Геннадий Алпатов объяснил, почему это произошло.

«Когда курс падает, это значит, что в торги вмешивается крупный поставщик доллара. Скорее всего, это Центробанк, его функция — стабилизация ситуации. Но ЦБ не может просто устроить непрерывную поставку долларов, поскольку в этом случае все спекулянты начнут обращаться в покупателей валюты. Поэтому вмешательство должно быть для спекулянтов на валютном рынке всегда слегка неожиданным», — рассказал экономист.