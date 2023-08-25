Деньги 25 августа 2023, 18:31 Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей Мосбиржа: курс доллара поднялся до 95 рублей в первый раз за неделю Pxhere

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Курс доллар поднялся до 95 рублей ровно. Это произошло впервые с 17 августа, следует из данных Московской биржи.

Судя по представленному графику, за последние несколько дней котировки уже пытались достичь уровня в 95 рублей за доллар, однако откатывались назад. А 25 августа курс валюты достиг этой отметки, затем даже поднялся до 95,46 рубля. После этого показатель снова начал опускаться.

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Курс евро вырос на до 102,97 рубля, курс юаня составил 13,05 рубля. Их значения тоже выросли.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что с наступлением осени российский рубль может укрепиться по отношению к доллару. Это произойдет, когда соотношение экспорта и импорта улучшится и в страну станет поступать иностранные деньги. Как отметил экономист, продавая подорожавшую валюту, можно купить большее количество рублей.