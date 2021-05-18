Доллар упал после открытия торгов

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Об этом сообщил RT.

Курс европейской валюты поднялся на пять копеек и составил 89,72 рубля. Американский доллар подешевел на шесть копеек и подошел к отметке в 73,75 рубля.

Управляющий партнер Эдуард Бугров заметил, что на банковских депозитах зарабатывает в первую очередь сам банк.

«Как и у любой коммерческой организации, главная задача банка — это получение прибыли. Грубо говоря, банк примет вклад у населения, выдаст его заемщикам под больший процент и заработает на этом», — объяснил он.