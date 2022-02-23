Рубль упал в цене к американской и европейской валютам на фоне рисков из-за признания ЛДНР. Курс доллара 23 февраля поднялся выше 80 рублей, а евро превысил 90, согласно данным торгов на сайте Мосбиржи.

Доллар США по состоянию на 17:52 превысил отметку 80,28 рубля, что почти на полтора рубля выше уровня с закрытия прошлой сессии. Евро тоже подорожал на 1,56 рубля и взлетел до 91 рубля.

Национальная валюта теряет в цене прежде всего из-за высоких санкционных и геополитических рисков в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Все это на фоне сообщений о новых обстрелах в Донбассе и призыве резервистов на Украине, написал «Интерфакс».

Хотя еще накануне, после выступления президента США Джо Байдена с речью по ситуации вокруг Украины, курс рубля уверенно пошел вверх.

В Минфине РФ сегодня пообещали, что приложат все усилия для стабилизации экономики после санкций США. А посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что ограничительные меры больно ударят по мировым рынкам.