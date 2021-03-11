Россия быстро не избавится от американского доллара. Так считает экономист Василий Колташов, сообщило РИА ФАН.

«Действительно, медленно, но верно российское государство уходит от доминирования американской волюты в нашей жизни. Конечно, быстро произойти этот процесс не может, поскольку само господство доллара в мировой экономике не было случайным», — сказал он.

Размер американского рынка сильно повлиял на установление долларового господства в мире.

Необходимо создать резервную евразийскую валюту, которая заменит доллар. По мнению специалиста, новая валюта обязательно должна поддерживаться золотом, которое представляет собой более надежное и устойчивое средство. Важно наращивать золотой резерв. Тогда в наиболее критичных условиях РФ сможет рассчитываться золотом, как это делает Иран.

Задача ухода от доллара состоит не в замене его на евро, напомнил Колташов. Напротив, нужно не поощрять какую-либо отдельную страну в качестве обладателя резервной валюты.

«Поэтому нужно поставить вопрос о создании новой резервной евразийской валюты, которая была бы обеспечена золотом. Она должна представлять аналог послевоенного (Второй мировой войны — прим. ред.) доллара», — пояснил специалист.

Колташов допустил скорый взлет мировых цен на продовольствие, нефть и другие товары. А это неизбежно приведет к кризису американской валюты. Поэтому сам процесс ухода от доллара окажется продолжительным — может занять годы.