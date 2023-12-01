Деньги 01 декабря 2023, 13:19 Доллар снова превысил 90 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей Unsplash

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Курс доллара на Московской бирже впервые за 10 дней превысил отметку в 90 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По состоянию на 12:54 курс доллара расчетами на завтра подскочил на 56 копеек до 90,01 рубля. В последний раз такие расценки фиксировали 20 ноября. Евро увеличился еще сильнее, на 75 копеек, до 98,16 рубля. Юань подорожал на 10 копеек до 12,59 рубля.

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В августе курс доллара превысил 100 рублей, но после октябрьского решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15% начал укрепляться. Финансист Александр Лосев заявил, что на курс повлиял также указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторых крупных экспортеров. Он сказал, что развитие ситуации зависит от торгового и платежного балансов страны, и допустил доллар по 80 рублей. Прежний курс он назвал необоснованно завышенным.