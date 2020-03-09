Доллар резко взлетел до 72 рублей из-за нефти

Курс доллара резко поднялся на торгах. Это произошло на фоне падения мировой цены на нефть. В ночь на 9 марта на международном рынке Forex американская валюта достигла отметки в 73,47 рубля, евро подрос до 83,77 рубля.

На момент публикации новости доллар торговали чуть выше 68 рублей за единицу, евро чуть похудел до 77 рублей за единицу объединенной континентальной валюты. Доллар к евро торговали по 1,14 доллара за один евро.

Источник фото: Forex

По данным сервисов «Яндекса», американская валюта по отношению к рублю к утру 9 марта вышла на позицию в 68,57 рубля за доллар. Евро утром продавали по 77,51 рубля за единицу.

В резком проседании рубля эксперты винят упавшие цены на нефть. Так, перед выходными баррель нефти марки Вrеnt продавали по 45,26 долларов, а вот к утру понедельника ее цена упала до некомфортных для мировой экономики 30,27 доллара за баррель, похудев сразу на почти 15 долларов.

Сейчас доллар торгуют по 72,04 рубля, евро — по 82,1 рубля. При этом нефть продолжает падать в цене на фоне новостей, что страны ОПЕК+ встретились в Вене для срочных переговоров, но так и не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Меру считают необходимой в условиях падения спроса на «черное золото» из-за мировой эпидемии коронавируса.