Доллар обновил двухмесячный максимум. Причины

В понедельник доллар обновил свой двухмесячный максимум. Стоимость американской валюты, при стабильной цене на нефть, выросла до 72,1 рубля.

Как сообщает газета «Известия», рост доллара связан с совпадением сезонной динамики.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, одной из причин ослабления рубля может быть сокращение продаж валюты по бюджетному правилу. В июне на торги выставляется почти в два раза больше, чем в июле и августе. Дефицит, соответственно, повышает стоимость.

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов отметил, что одной из причин может послужить постепенное снятие ограничительных мер — это влечет за собой спрос на импортные товары и на валюту.

При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что за несколько недель у импортных компаний стабилизируется спрос на валюту, и она вернется в привычный диапазон около 70 рублей.

Самый оптимистичный прогноз сообщили в Сбербанке. По его данным, к концу года рубль укрепится и будет на отметке в 64 рубля за доллар. Это произойдет из-за роста цены на нефть и глобального ослабления доллара.

На днях Саудовская Аравия заявила о повышении цены на нефть. С августа для каждой страны будет своя цена.