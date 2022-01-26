Доллар превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года

Российский рубль сновал потерял позиции на торгах. На фоне геополитических рисков доллар на торгах стоил 80 рублей, а евро — 90. Оба показателя стали максимальными за долгое время.

Курсы валют на вечер 26 января привела Московская биржа. По состоянию на 19:45 доллар торговался по 79,98 рубля, прибавив 1,36 рубля. Иностранная валюта достигала и значений выше 80 рублей, что стало максимумом с ноября 2020 года.

Евро стоил 90,24 рубля, показав рост в 1,44 рубля. Значение превышает все показатели начиная с июля прошлого года.

На фоне повышения мировых торговых площадок стал расти российский рынок акций. А рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на, 034% — до 3357,66 пункта. Долларовый индекс РТС повысился на 2,13%, до 1324,4 пункта.

За баррель нефти сорта Brent на торгах давали 88,8 доллара, сырье подорожало на 1,8%. Рост зафиксировали и у западных фондовых индексов.

Центробанк опубликовал официальный курс валют на 27 января. Доллар будет стоить 78,9437 рубля, а евро — 89,1511.