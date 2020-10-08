Доллар показал рост к рублю на торгах Московской биржи

Уточняется, что к 10:00 доллар снизился на 26 копеек, до 77,8 рубля. Спустя время американская валюта начала подниматься. Через час ее стоимость составила 77,94 рубля. Помимо прочего, евро вырос на 14 копеек. Курс ЕС составлял 91,97 рубля. В дальнейшем евро стал уменьшаться и к 11:00 утра стоил 91,68 рубля.

По информации аналитиков Центробанка, в настоящий момент курс валют составляет 78,0921 рубля за доллар и 91,8129 рубля за евро.