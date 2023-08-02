Деньги 02 августа 2023, 18:32 Доллар подскочил до 94 рублей на Мосбирже Курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся до 94 рублей РИА «Новости»

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Доллар поднялся выше 94 рублей. Данные о курсе американской валюты появились на сайте Московской биржи.

К 17:20 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» рос на 1,69 рубля и поднялся до 94,02. Эту планку американская валюта не преодолевала с 28 марта прошлого года.

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Евро на Мосбирже поднялся на 1,735 рубля — до 102,9. Последний раз европейская валюта поднималась до этого уровня 20 июля 2023 года. Некоторые СМИ зафиксировали евро в среду, 2 августа, на отметке в 103 рубля. Юань вырос всего на 21 копейку и закрепился на уровне 13,05 рубля.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью «Российской газете» сообщал, что в последний месяц лета рубль столкнется с несколькими важными факторами, которые скажутся на его курсе.

По его словам, ежемесячный доклад ОПЕК способен повлиять на отечественную валюту. Если июльская инфляция «разгонится», Центробанк может повысить ключевую ставку и тем самым способствовать укреплению рубля.