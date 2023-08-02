02 августа 2023, 18:32
Доллар подскочил до 94 рублей на Мосбирже
Курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся до 94 рублей
Доллар поднялся выше 94 рублей. Данные о курсе американской валюты появились на сайте Московской биржи.
К 17:20 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» рос на 1,69 рубля и поднялся до 94,02. Эту планку американская валюта не преодолевала с 28 марта прошлого года.
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Евро на Мосбирже поднялся на 1,735 рубля — до 102,9. Последний раз европейская валюта поднималась до этого уровня 20 июля 2023 года. Некоторые СМИ зафиксировали евро в среду, 2 августа, на отметке в 103 рубля. Юань вырос всего на 21 копейку и закрепился на уровне 13,05 рубля.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью «Российской газете» сообщал, что в последний месяц лета рубль столкнется с несколькими важными факторами, которые скажутся на его курсе.
По его словам, ежемесячный доклад ОПЕК способен повлиять на отечественную валюту. Если июльская инфляция «разгонится», Центробанк может повысить ключевую ставку и тем самым способствовать укреплению рубля.
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