Доллар подорожал до 75 рублей

Курс рубля по отношению к доллару продолжает падать на фоне снижения стоимости нефти Brent до 27 долларов за баррель. Американская валюта поднялась выше 75 рублей, а евро вырос до 82 рублей.

Согласно информации Московской биржи, стоимость доллара с расчетами «завтра» на 18.20 по московскому времени среды поднималась на 2,07 рубля до 75,07 рубля. Европейская валюта — на 1,7 рубля, до 81,86 рубля (преодолевая периодически отметку в 82 рубля).

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent лпять опустилась ниже 30 долларов за баррель. Это произошло впервые с прошлой недели. Сейчас цена июньских фьючерсов упала более, чем на 7% до 27,4 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI стала дешевле 20 долларов.