20 декабря 2022, 11:34
Доллар поднялся выше 69 рублей на торгах 20 декабря
Московская биржа: доллар достиг 69,37 рубля, евро торгуется выше 73 рублей
Доллар после начала торгов 20 декабря превысил отметку 69 рублей, евро поднялся выше 73 рублей. Рубль продолжает снижение, следует из данных Московской биржи.
В 10:10 доллар торговался по 69,37 рубля, европейская валюта достигла 73,73 рубля. В начале дня индекс Мосбиржи снизился до 2101 пункта, потеряв 1,4%. Индекс РТС опустился до 955 пунктов (−3,6%).
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Выше 68 рублей «американец» поднялся впервые с 11 мая. По мнению партнера Capital Lab Евгения Шатова, одной из причин ослабления российской национальной валюты стало сокращение экспорта. С другой стороны, импорт начинает постепенно расти, что создает повышенный спрос на валюту, пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова высказала мнение, что падение рубля приостановит налоговый период.
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