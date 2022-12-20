Деньги 20 декабря 2022, 11:34 Доллар поднялся выше 69 рублей на торгах 20 декабря Московская биржа: доллар достиг 69,37 рубля, евро торгуется выше 73 рублей Pxhere

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Доллар после начала торгов 20 декабря превысил отметку 69 рублей, евро поднялся выше 73 рублей. Рубль продолжает снижение, следует из данных Московской биржи.

В 10:10 доллар торговался по 69,37 рубля, европейская валюта достигла 73,73 рубля. В начале дня индекс Мосбиржи снизился до 2101 пункта, потеряв 1,4%. Индекс РТС опустился до 955 пунктов (−3,6%).

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Выше 68 рублей «американец» поднялся впервые с 11 мая. По мнению партнера Capital Lab Евгения Шатова, одной из причин ослабления российской национальной валюты стало сокращение экспорта. С другой стороны, импорт начинает постепенно расти, что создает повышенный спрос на валюту, пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова высказала мнение, что падение рубля приостановит налоговый период.