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    07 декабря 2020, 11:50

    Доллар поднялся до 74,3 рубля на открытии торгов Московской биржи

    Полина Петрова

    Стоимость доллара поднялась на 25 копеек и достигла отметки 74,3 рубля на открытии торгов Московской биржи, информирует РИА ФАН.
    Доллар поднялся до 74,3 рубля на открытии торгов Московской биржи

    Отмечается, что курс евро составляет 90,08 рубля. Это на 28 копеек больше, чем на момент закрытия торговой сессии в пятницу, 4 декабря.

    Ранее аналитик Богдан Зварич объяснил, каким будет курс доллара в конце текущего года после укрепления рубля на последних торговых сессиях. Он уточнил, что отечественная валюта после достаточно укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. Ожидается закрепление доллара на уровне 73-75 рублей.