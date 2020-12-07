Доллар поднялся до 74,3 рубля на открытии торгов Московской биржи

Отмечается, что курс евро составляет 90,08 рубля. Это на 28 копеек больше, чем на момент закрытия торговой сессии в пятницу, 4 декабря.

Ранее аналитик Богдан Зварич объяснил, каким будет курс доллара в конце текущего года после укрепления рубля на последних торговых сессиях. Он уточнил, что отечественная валюта после достаточно укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. Ожидается закрепление доллара на уровне 73-75 рублей.