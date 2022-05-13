Доллар по 60 рублей оказался опасен для экономики России

Низкий курс доллара создаст проблемы для российской экономики. Он буквально разорвет бюджет и вызовет дефицит, заявил в интервью агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Объем экспорта в России упал, но все равно опередил импорт. При этом ориентация на экспорт предполагает достаточно слабый рубль для соблюдения торгового баланса. Сейчас отечественная валюта продолжает укрепление из-за того, что сальдо было искажено.

Курс доллара приблизился к 65 рублям. По данным RT, утром 13 мая он в ходе торгов на Мосбирже опустился до 62 рублей 82 копеек. Это рекордно низкий с февраля 2020 года показатель. Евро тоже подешевел и пробил нижнюю планку в 65 рублей впервые с июня 2017 года.

Тем не менее Андрей Маслов уверен, что до отметки в 60 рублей доллар все-таки не опустится. Если же это произойдет, бюджет России уйдет в дефицит. Оптимальным является курс на уровне 80 рублей за доллар, поэтому Центробанк снизил ключевую ставку и ослабил некоторые ограничения.