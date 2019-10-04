Доллар ослаб в структуре международных резервов России

За минувший год до марта 2019 года (данные по активам Центробанка публикуются раз в полгода из-за опасений повлиять на мировые рынки) международные резервы России стабильно росли. Их общий объем увеличился на 27 миллиардов долларов и составил 487 миллиардов. Большая доля этого роста пришлась на скупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке.

Именно золото стало самым востребованным активом. Из валюты и долговых обязательств других стран преимущество получили китайские. Они оказались и самыми доходными, в то время как, с точки зрения получения прибыли, перекладывание средств из доллара в евро себя не оправдало.

Китай впервые обогнал США. Его доля в ЗВР России достигла 13,4%, и он уступает сейчас только золоту. На третьей позиции оказалась Германия, а Франция — на четвертой. Пятую строчку заняла Япония.

С другой стороны, снижение долларовых активов может означать просто купирование возможных политических рисков. Об этом неоднократно говорило руководство страны и самого Центробанка, уточняется в материале.